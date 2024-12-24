رئيس الجمهورية يلتقي بافل طالباني ويؤكد دعمه للجهود الوطنية لابعاد البلد عن توترات المنطقة

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، دعمه التام لجميع الجهود الوطنية البناءة التي تهدف الى استتباب الاستقرار، وتقديم الخدمات، وابعاد البلد عن التوترات التي تشهدها المنطقة .

وبحث عبد اللطيف ، خلال لقائه رئيس الاتحاد الوطني الكدستاني بافل جلال طالباني ، اليوم الثلاثاء، في دباشان بمحافظة السليمانية، الوضع العام في العراق واقليم كُردستان، حيث تم التأكيد على أهمية نجاح الجهود الوطنية والتنسيق والتعاون بين القوى الوطنية لحل القضايا العالقة وفق الدستور والقانون، وبما يحقق الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة.

بدوره، أكد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني ، ضرورة إيجاد الحلول العاجلة لمسألة الرواتب والمستحقات المالية لابناء اقليم كردستان، مبينا أن "الاجتماعات خلال الأيام الماضية في بغداد كانت امتدادا للمساعي المتواصلة لحل هذه المشكلة، والتوصل إلى نتيجة إيجابية".

وأشاد طالباني بدعم وتعاون رئيس مجلس الوزراء والسلطة القضائية، وجهودهما لحماية حقوق ابناء اقليم كردستان بالاستناد إلى الدستور والقانون، وعدم خلطها بالصراعات الحزبية والسياسية، مثمنا جهود وحرص رئيس الجمهورية في هذا الشأن، مبينا :" ان جهود الرئيس وحرصه الدائم على حل هذه المشكلة وصون حقوق مواطني اقليم كُردستان ،كانت باستمرار عونا لنا