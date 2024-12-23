مؤسسة الشهداء تكشف تفاصيل عن مقبرة المثنى وتفتح إثنتين جديدتين قريباً

كشف مدير عام الدائرة القانونية في مؤسسة الشهداء، طارق المندلاوي، تفاصيل عن مقبرة المثنى، فيما اعلن عن افتتاح مقبرتين جديتين قريباً.

وقال المندلاوي في حديث صحفي ان :"مقبرة المثنى ضمت رفات اكثر من 100 شهيد جميعهم من النساء والاطفال وتم قتلهم بدم بارد من قبل الاجهزة القمعية لنظام الدكتاتورية البائد"، عاداً اياها "دلائل واضحة لجرائم النظام البائد الذي لم يفرق بين العراقيين مهما كان تنوعهم".

واضاف "لدينا مئات المقابر الجماعية حسب الاحصائيات والتنقيب تضم رفات العراقيين من كل التنوع في جزيرة السماوة وهنالك سجل نكرة السلمان الذي اعتقل فيه اكثر من 22 الف شاب كردي فيلي ولا زال مصيرهم مجهول".

واشار المندلاوي الى "وجود مقبرتين اخرى في السماوة سيتم افتتاحها قريبا عن طريق دائرة شؤون المقابر الجماعية والمفقودين والعمل جاري على فتح المزيد منها".

وعن هوية ضحايا المقبرة الجماعية في المثنى، قال المندلاوي "لم يتم التعرف على هوية ضحايا المقبرة الجماعية في المثنى لحد الان وبعد اخراجهم سيتم تسليمهم لدائرة الطب العدلي ثم يتم تطبيق العينات مع ذويهم لتسليمهم".

واستذكر بالقول "قبل سنتين كانت هنالك مقبرة اخرى قريبة على هذه المقبرة تعود رفات الشهداء الى مناطق جمجمان وكلر وتم التعرف عليهم وتسليمهم لذويهم".

وجرت امس الأحد في منطقة تل الشيخة في قضاء السلمان بمحافظة المثنى، مراسم فتح مقبرة جماعية جديدة تم اكتشافها مؤخرا وتضم رفات عدد من الكرد ضحايا جرائم الأنفال.

وحضر مراسم فتح مقبرة جماعية جديدة مسؤولون وخبراء في رئاسة الجمهورية وكذلك محافظ المثنى ، ومدير دائرة المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء، ونائب رئيس اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، وفريق من دائرة الطب العدلي في وزارة الصحة.

وتعد هذه المقبرة هي الثانية التي تم فتحها منذ عام 2019.