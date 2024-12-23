القبض على 19 مطلوباً بتهم مختلفة في بغداد

اعلنت قيادة شرطة بغداد /الكرخ، اليوم الاثنين، القبض على 19 مطلوباً بتهم مختلفة في العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان انه "نفذت مفارز قسم شرطة ابو غريب التابع الى قيادة شرطة بغداد الكرخ ممارسة امنية مسائية اشرف عليها قائد شرطة الكرخ، حيث تمكنت مفارز القسم من تنفيذ 19 امر قبض صادر من القضاء بحق متهمين مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة".

واضافت، انه "تم اصطحاب المتهمين الملقى القبض عليهم الى مراكز الشرطة التابعة للقسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".