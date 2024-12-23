السوداني يؤكد حاجة العراق لتنويع مصادر التسليح لرفع كفاءة وجهوزية القوات الامنية

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حاجة العراق لتنويع مصادر التسليح، لرفع كفاءة وجهوزية القوات الامنية.

وقال السوداني،خلال استقباله اليوم الاثنين، ممثلي شركة (كاي) الكورية للصناعات الجوية والفضائية:" ان الحكومة حريصة على التعاون مع الشركة، والاستفادة من خبراتها وامكانياتها لتطوير وتعزيز قدرات الدفاع الجوي، التي تأتي ضمن مستهدفات البرنامج الحكومي في تحقيق الاصلاح الامني وتطوير الاجهزة الامنية".

واشار رئيس مجلس الوزراء ، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي ، الى حاجة العراق لتنويع مصادر التسليح، وهو ما عملت عليه الحكومة ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة وجهوزية القوات الامنية، وتعزيز قدرة البلد امام مختلف التحديات الداخلية والخارجية.

من جانبهم، استعرض ممثلو الشركة الكورية امكانياتها في مجال الطيران، وصناعة الطائرات المسيرة، وابرامها عقودا مع وزارتي الداخلية والدفاع، تتعلق بتجهيز الطائرات والاسهام بانجاز قاعدة الصويرة الجوية المقرر افتتاحها العام المقبل.