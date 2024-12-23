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السيد الصافي يدعو إلى العمل على تشجيع الشباب على دارسة العلوم الدينية


دعا المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي، إلى العمل على تشجيع الشباب على دراسة العلوم الدينية.

وقال في كلمته خلال افتتاح مدرسة قمر بني هاشم (عليه السلام) ضمن مجمع أمير المؤمنين (عليه السلام) العلمي الخدمي، التابع لموكب العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية في طريق النجف الأشرف – كربلاء المقدسة.

: أسعد الله لكم الأيام دائمًا في هذه الليلة، خصوصًا الدعاء فيها، عندما تكون الزهراء (سلام الله عليها) مقدمة، نسأل الله تعالى أن يستجيب لما ندعو له، وهو أن يوفق الجميع للعلم والعمل الصالح، وأن يحفظ بلدنا من كيد الفجار، وأن يحمينا جميعًا، وأن يحفظ العتبات المقدسة والمرجعيات الكريمة، ولا سيّما سماحة المرجع الأعلى (أدام الله ظله الوارف).

وتابع:مناسبات متعددة انطلقت من ولادة السيدة الزهراء (سلام الله عليها)، ولا شك أنّ هذه الولادة المباركة أطلت علينا وكانت من الأسباب المباركة لأن نجتمع في هذا المكان المبارك، واليوم أيضًا كنّا في افتتاح مدرسة، وبالأمس افتتاح مدرستين، وهذه المدرسة الرابعة من الذين شهدناها، ويبدو أنّ هناك أيضًا مشاريع أخرى كانت كلها تنتظر الولادة الكريمة، حتى تنطلق هذه المشاريع وتفتتح، والحمد لله الذي تمم ذلك.

واوضح : ان هذا المكان المبارك هو مجمّع مبارك لخدمة سيد الشهداء (عليه السلام)، وأيضًا المهم في ذلك هو مجمّع للطلبة الأفاضل المبلغين ضمن مشروع التبليغ الحوزوي، الذي انطلق من حوزة النجف الأشرف، وفي كل عام في الأربعين تحديدًا، ويشغل هذا المكان خلال موسم الأربعين أكثر من 1500 مبلغ إن لم يكن أكثر ويشهد هذا الطريق المبارك طريق (النجف - كربلاء) هذا الحضور الكريم، مئات المبلغين والمواكب الحسينية، وهذا الطريق تمّت خدمته وتطويره بعد 2003،

وقال: الحمد لله الآن نشهد هذا الاتصال المباشر في مواقع الخدمة والحسينيات وأماكن المواكب، وأيضًا أفاد فائدة عرضية بعد أن مرّ العراق بأزمة داعش، حيث تمهدت هذه المواقع بشكل أو بآخر لأن تكون أماكن سكن للأخوة النازحين نتيجة غزو مدنهم من الإرهاب في ٢٠١٤م. 

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