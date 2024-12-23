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القضاء العراقي يحكم بالسجن لمدة سنتين على محافظ الأنبار السابق علي فرحان


افاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين (23 كانون الأول 2024)، بأن القضاء اصدر حكماً بالسجن لمدة سنتين على محافظ الأنبار السابق علي فرحان.

وقال المصدر ، إن "القضاء العراقي حكم بالسجن لمدة سنتين على محافظ الأنبار السابق علي فرحان وذلك على خلفية التهم الموجهة إليه في قضية أراضي ناحية الوفاء".

يشار الى أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في الكرخ، اصدر في الـ (30 تموز 2024)، حكماً بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق محافظ الانبار السابق علي فرحان عن جريمة تعيين ثلاثة وثمانين مستشارا في ديوان محافظة الانبار خلافاً للقانون.  

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