العراق والكويت يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية واوضاع المنطقة

التقى رئيس الدائرة العربية، في وزارة الخارجية اسامة مهدي غانم، القائم بالأعمال الكويتي، عبد الله العصفور، في مقر وزارة الخارجية اليوم الاثنين .

وجرى خلال اللقاء ، بحسب بيان للخارجية ، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

وأكد رئيس الدائرة العربية اهتمام حكومة العراق بتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. كما تناول الجانبان التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة الأوضاع في فلسطين، وسوريا، ولبنان.

كما تم التطرق إلى التحضيرات الجارية لانعقاد القمة العربية المقبلة في بغداد.

وثمّن القائم بالأعمال الكويتي الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.