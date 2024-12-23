الأخبار

العراق والكويت يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية واوضاع المنطقة


التقى رئيس الدائرة العربية، في وزارة الخارجية اسامة مهدي غانم، القائم بالأعمال الكويتي، عبد الله العصفور، في مقر وزارة الخارجية اليوم الاثنين .

وجرى خلال اللقاء ، بحسب بيان للخارجية ، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

وأكد رئيس الدائرة العربية اهتمام حكومة العراق بتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. كما تناول الجانبان التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة الأوضاع في فلسطين، وسوريا، ولبنان.

كما تم التطرق إلى التحضيرات الجارية لانعقاد القمة العربية المقبلة في بغداد.

وثمّن القائم بالأعمال الكويتي الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تصريح جديد للمالية النيابية بشأن تعديل قانون التقاعد الموحد
العراق والكويت يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية واوضاع المنطقة
هل خالف العراق قوانين اللجوء الإنساني بتسليمه الجيش السوري للإدارة الجديدة؟
الأمن الوطني يفكك شبكة احتيال تستغل المواطنين بحجة تقديم سلف مالية في النجف
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية : حل الحشد الشعبي شأن داخلي عراقي
المشهداني يؤكد للسفير الفلسطيني موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية
أبو الاء الولائي يوجز الموقف من "حل الحشد ووضع العراق والمقاومة" بـ3 نقاط
الشيخ قيس الخزعلي يتشرف بزيارة مرقدي الامام الحسين واخيه العباس عليهما السلام في كربلاء
السوداني يؤكد دعم الحكومة لعمل المحكمة الاتحادية العليا
قيادة عمليات بغداد تعتقل كاتب عبارات "داعش" الارهابي على مدرسة في الزعفرانية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك