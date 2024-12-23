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الأمن الوطني يفكك شبكة احتيال تستغل المواطنين بحجة تقديم سلف مالية في النجف


أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الإثنين، (23 كانون الأول 2024)، عن تفكيك شبكة احتيال تستغل المواطنين بحجة تقديم سلف مالية في محافظة النجف.

وذكر بيان لاعلام الأمن الوطني، انه "وبناءً على شكوى وردت إلى جهاز الأمن الوطني عبر منصاته الإلكترونية الرسمية، تمكنت مفارز الجهاز في محافظة النجف الأشرف من القبض على شخصين يديران مكتباً وهمياً، وبعد جهد استخباري وميداني وتسجيل شكوى لسبعة أشخاص متضررين، تبين أن هذا المكتب يوهم المواطنين بتقديم سلف مالية مجزية لهم مقابل مبلغ 650 ألف دينار، لكل سلفة من خلال طلب مستمسكاتهم الرسمية بحجة إصدار بطاقات (كي كارد) مزيفة".

وأوضح، انه "ومن خلال إجراء التحقيقات، تبين أن هذا المكتب غير مرخص ويعمل بطريقة احتيالية".

وأشار البيان الى، ان "عملية إلقاء القبض جرت وفقاً لمذكرات قضائية واستناداً للمادة 57 من قانون المصارف وبدلالة المادة (456) من قانون العقوبات العراقي، كما تم ضبط 58 بطاقة (كي كارد) مزيفة في المكتب، لتحال مع المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

ونوه الى، انه "وفي محافظة المثنى ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة عن وجود شخص يقوم بتحرير صكوك من دون رصيد، جرى استدراج المتهم إلى كمين وإلقاء القبض عليه بالجرم المشهود حيث ضبط بحوزته صك مزور ومبالغ مالية".

وفي العاصمة بغداد ألقى الأمن الوطني بحسب البيان "القبض على متهمين اثنين وفق أحكام المادة 289/ 298 من قانون العقوبات العراقي لقيامهما بتزوير المعاملات التقاعدية للعناصر الإرهابية بصفة (شهداء) لدى مؤسسة الشهداء" مشيرا الى "إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".

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