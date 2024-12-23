المشهداني يؤكد للسفير الفلسطيني موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية

أكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الإثنين (23 كانون الاول 2024)، ان موقف العراق ثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب أن" المشهداني استقبل بمكتبه اليوم السفير الفلسطيني في بغداد أحمد عقل، وتناول اللقاء الحرب الظالمة على قطاع غزة وضرورة العمل على ايقافها وإعادة الحياة الى طبيعتها وتخفيف آثار العدوان وايصال المساعدات الإنسانية.

واكد المشهداني، حسب البيان، ان" موقف العراق ثابت تجاه القضية الفلسطينية من خلال شعبنا هناك بكل ما يحتاجه حتى تمكينه من ازالة الاحتلال البغيض ولن ندخر جهدا في سبيل ذلك.

من جانبه، عبر سفير دولة فلسطين عن تقديره لجمهورية العراق والجهود المبذولة لدعم فلسطين في المحافل الدولية كافة.