أبو الاء الولائي يوجز الموقف من "حل الحشد ووضع العراق والمقاومة" بـ3 نقاط

أوجز الأمين العام لكتائب سيد الشهداء أبو الاء الولائي، اليوم الاثنين، 3 نقاط ورسائل تعليقًا على الاحاديث التي تشغل الساحة السياسية العراقية منذ أيام والمتعلقة بحل الحشد الشعبي.

وقال الولائي في تغريدة انه "في الوقت الذي نبارك فيه ولادة السيدة الزهراء (عليها السلام) قلب النبوّة ونبض الامامة، فإن من المهم التأكيد على إن الحشد هو حل لما لاحل له، ولا حلّ له".

وأضاف في النقطة الثانية انه "لم يمر على العراق يوم خلال العقدين الماضيين كان فيه قويا كما هو الان"، مشددا على أن "ارسال رسائل الاطمئنان للعدو تصريحا او سلوكا حرام شرعا، ولن تنزل صاحبها الا من العزة الى الندم"