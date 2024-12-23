الشيخ قيس الخزعلي يتشرف بزيارة مرقدي الامام الحسين واخيه العباس عليهما السلام في كربلاء

زار الأمين العام لعصائب اهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الاثنين، مرقد الامامين الحسين والعباس عليهما السلام في كربلاء، وذلك بعد غياب منذ حوالي شهر.

وقال المكتب الإعلامي للعصائب في بيان مقتضب انه "تزامناً مع ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين الصديقة فاطمة الزهراء (عليها السلام) تشرف سماحة الشيخ قيس الخزعلي اليوم الاثنين بزيارة مرقد الإمام الحسين وأخيه أبا الفضل العباس (عليهما السلام) في كربلاء المقدسة".

واظهر مقطع فيديو الشيخ الخزعلي في داخل المرقد المقدس، في اول ظهور بعد حوالي شهر من الغياب، وكثرة الجدل حول تعرضه لاصابة وهي معلومة تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام خلال الأيام القليلة الماضية.