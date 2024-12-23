قيادة عمليات بغداد تعتقل كاتب عبارات "داعش" الارهابي على مدرسة في الزعفرانية

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، اعتقال المتهم بكتابة عبارات تمجد تنظيم داعش الإرهابي على جدران إحدى المدارس في منطقة الزعفرانية جنوبي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان إن "بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مفاده (كتابة عبارات تمجد بعصابات داعش الارهابية داخل مدرسة في الزعفرانية)".

وأضافت القيادة، انه "على الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك من الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع الأجهزة والوكالات الاستخبارية وبوقت قياسي تم القاء القبض على الفاعل، والتفاصيل لاحقاً".