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مجلس الخدمة الاتحادي يعلن قرب اطلاق 8 الاف درجة وظيفية في الصحة


صرّح مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، عن الاستعداد لإطلاق ثمانية الاف درجة وظيفية عن الحذف والاستحداث في وزارة الصحة، في الوقت الذي تستمر أزمة تعيين قرابة 28 الف من خريجي ذوي المهن الصحية والطبية الذين لايزالون يتظاهرون بعد اغلاق أبواب التعيين المركزي في وزارة الصحة، إذ ذكر المتحدِّث الرسميِّ باسم المجلس سعد اللامي إن "وزارة الصحَّة تعمل حالياً بالتنسيق مع المجلس ووزارة الماليَّة على إجراء عمليات الحذف والاستحداث مع الكلف الماليَّة، ليتسنّى لمجلس الخدمة استكمال عمليات المصادقة والإسراع في إصدار قرارات التوظيف لثمانية آلافٍ من ذوي المهن الطبيَّة والصحيَّة وفقاً للبيانات التي تمَّ إرسالها من وزارة الصحَّة بالتخصّصات والأسماء".

وستسد هذه الدرجات حوالي 30% من أصحاب ذوي المهن الصحية البالغة اعدادهم 28 الف شخص من اصل حوالي 60 الف خريج لعام 2023 والذي لم يتم تعيين سوى نصفهم، ليتبقى حوالي 28 الف خريج من تخصصات طب الاسنان والصيدلة وغيرها من التخصصات التي تقول وزارة الصحة انها مكتفية.

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