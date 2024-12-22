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وزير النقل يصدر توجيهات للخطوط الجوية بمقدمتها مواعيد الرحلات


 

 

أصدر وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، اليوم الأحد، (22 كانون الأول 2024)، توجيهات للخطوط الجوية العراقية للارتقاء بخدماتها.

وقال المكتب الاعلامي لوزارة النقل في بيان، ان السعداوي "ترأس اجتماعاً للملاك المتقدم للخطوط الجوية العراقية وأصدر توجيهات عدة للإرتقاء بمستوى الخدمات، حيث شدد على ضرورة الإهتمام بجميع الخدمات التي يقدمها الناقل الوطني للمواطنين، والإلتزام بالجداول الزمنية لإعادة الطائرات العاطلة للخدمة من جديد".

وأكد على "تنفيذ جميع الرحلات الداخلية والخارجية في توقيتها المحددة". ولفت وزير النقل الى أهمية "اعداد دراسة عن تشغيل خطوط نقل جديدة للطائر الأخضر خلال العام المقبل

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