مجلس الخدمة يصدر بياناً بشأن التعيينات

أكد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاحد، العمل على استكمال تعيينات المرحلة التكميلية للدفعة الثانية من تعيينات حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل وملفات التعيينات الأخرى المقرة في الموازنة.

وذكر بيان للمجلس أن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي عقدَ صباح هذا اليوم الاحد ٢٠٢٤/١٢/٢٢، جلستهِ الطارئة رقم (٤٤) والتي ترأسها رئيس المجلس، محمود التميمي، بحضور أعضاء المجلس".

ونوه البيان، إلى أن "المجلس مُستمر بإداء المهام المناطة به قانوناً، ومُلتزم بالامتثال لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٩٤٠) لسنة ٢٠٢٤ والذي تضمن في البند (ثانياً) منه إقرار استمرار مجلسنا بأعماله واستكمال الملفات التي بعهدته، وبضمنها تعيينات المرحلة التكميلية للدفعة الثانية من تعيينات حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل، وملفات التعيينات الاخرى المقرة بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية النافذ".

وأضاف البيان، "من دواعي افتخار مجلسنا نيله ثقة رئيس مجلس الوزراء والوزراء لتخويل ادارة المجلس للاستمرار بأداء مهامه لغاية تصويت مجلس النواب بحسب أحكام الدستور على مرشحي الدورة الثانية لمجلس الخدمة العامة الاتحادي، ويعبر المجلس عن ثقته العالية بتشكيلاته التنفيذية وكوادره الوظيفية كافة في أداء المهام بحسب الاولوية ومقتضيات المصلحة العامة وعلى اساس معايير المهنية والكفاءة".