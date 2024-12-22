كركوك تعطل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل

قررت محافظة كركوك، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح.

وذكر بيان للمحافظة ، أن "محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الاربعاء بمناسبة مولد سيدنا المسيح ( ع )، وذلك في جميع الدوائر والمدارس كافة، فيما تتولى الجامعات والكليات الاستمرار باداء الامتحانات الفصلية بناء على طلب رؤساء الجامعات".

واعتبر هذه العطلة "رسالة تضامن وتعايش من مكونات كركوك مع هذا المكون (المسيحي) الأصيل".