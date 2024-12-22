رئيس لجنة الامن النيابية يعلّق على احاديث حل الحشد!

أوضح رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية كريم عليوي المحمداوي، اليوم الاحد، بان الحديث عن حل الحشد الشعبي والفصائل هو عبارة عن "امنيات واحلام"، مشيرا الى انها جاءت بظنون خاطئة بان سقوط النظام في سوريا هو انتصار لامريكا، حيث ذكر المحمداوي في حديث لقناة السومرية، إن "حل الحشد هو امنيات واحلام أمريكا وإسرائيل، وجاءت بعد سقوط نظام بشار الأسد والاعتقاد بان هذا انتصار امريكي وسيتمدد"، مشيرا الى ان "هذا اعتقاد خاطئ فسقوط سوريا تم بواسطة تركيا وقطر".

إذ اعتبر ان "أمريكا وإسرائيل لا تمتلكان القدرة على تحريك المنطقة وبجميع أسلحتها فشلت بمواجهة حزب الله ولم يستطيع الكيان احتلال كيلومتر واحد في الجنوب اللبناني".

وبيّن أن "احاديث حل الحشد هو "كلام فارغ"، ليس له أي اثر"، مشيرا الى ان "الحشد جهة رسمية تابعة لرئيس الوزراء شأنها شأن الأجهزة الأمنية الأخرى مثل المخابرات والجيش والشرطة وهي مؤسسة ليست خارجة عن الطريق لكي نطالب بحل الحشد".

وأكد على أنه "لا الشعب ولا المرجعية ولا الحكومة ولا حتى دول الجوار الإسلامي توافق على حل الحشد الشعبي".