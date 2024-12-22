رئيس الوزراء يوجّه بإطلاق اعمال ملعب نينوى المركزي

أوعز رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، بإطلاق أعمال توسعة وتغيير تصاميم مشروع ملعب نينوى المركزي، ورفع سعة الملعب الى 10 الاف متفرج، إذ ذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان له، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اطلق اليوم الأحد، العمل التنفيذي في مشروع ملعب نينوى المركزي (الإدارة المحلية) والقاعة الرياضية المغلقة في أيمن الموصل، وذلك ضمن خطة لدعم قطاع الرياضة والشباب".

وطبقًا للبيان، فقد وجّه السوداني بـ"تغيير تصاميم الملعب لزيادة سعة المتفرجين إلى أكثر من 10 آلاف متفرج، وتوسيع أماكن وقوف السيارات، على وفق المواصفات الدولية المرعية بهذا المجال".

ويقع الملعب في منطقة باب سنجار في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، وهو من أقدم ملاعب المدينة، إذ يعود في أصل نشأته إلى نادي الموصل الرياضي، وقد تعرض للتدمير الكامل على يد عصابات داعش الإرهابية.

وسيُنفذ المشروع على أرض الملعب القديم، حيث ستتم إعادة بنائه بطراز حديث، مع إنشاء قاعات ومضمار، وبتمويل من موازنة تنمية الأقاليم لمحافظة نينوى.