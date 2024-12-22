الأنواء الجوية تشير إلى إسبوع ممطر يطال معظم مناطق البلاد

توضح خرائط الطقس، الى أن أربعة أيام من الأسبوع الحالي ستكون ممطرة وستطال الامطار معظم مناطق الجغرافيا العراقية، لكن الموجات المطرية ستتوزع على المناطق حسب الأيام، فيما ترتفع الحرارة السبت القادم قبل ان تدخل جبهة باردة جديدة.

وبحسب الأنواء الجوية، فإن اليوم الاحد وغدا الاثنين، ستكون هناك فرص امطار تتركز في مرتفعات دهوك واربيل والسليمانية وقد تشمل مناطق متفرقة من الموصل، قد يصاحبها تساقط خفيف للثلوج، مع استمرار تواجد السحب المتفرقة في أجواء البلاد.

وفي يوم الثلاثاء المقبل، من المتوقع أن تتشكل سحب ممطرة تتركز في اقصى الجنوب وتحديدا في بادية المثنى والبصرة وقد تشمل أجزاء من ذي قار وتكون على شكل زخات خفيفة متفرقة.

وفيما لم تشر الخرائط لوجود امطار الأربعاء، سيشهد يوم الخميس اقتراب منخفض جوي يؤدي لفرص أمطار تشمل مناطق واسعة من البلاد والأفضلية على مناطق وسط وشمال البلاد .

كما تستمر موجة البرد الحالية خلال اليومين القادمين وترتفع الحرارة مجدداً من الأربعاء بعد تحول الرياح إلى جنوبية شرقية، ثم تنخفض مجدداً بشكل واضح من يوم السبت مع تحول الرياح إلى شمالية غربية ودخول جبهة المنخفض الباردة.