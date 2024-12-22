رئيس الوزراء يزور نينوى  لاطلاق مشاريع ومتابعة أخرى

صرّح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، اليوم الاحد، عن وصول رئيس الحكومة محمد شياع السوداني الى الموصل لاطلاق مشاريع وتفقد أخرى، فيما افاد مصدر مطلع ان اهم المشاريع التي سيتم اطلاقها هو محطة كهرباء الشمال الحرارية، إذ ذكر المكتب الإعلامي في بيانله، ان رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني وصل إلى محافظة نينوى، في زيارة تشتمل على تفقد عدد من المشاريع الخدمية والبنى التحتية، وإطلاق العمل في مشاريع أخرى"، ومن اهم المشاريع التي سيتم اطلاقها وهو اهم مشروع في نينوى لدعم الكهرباء، والمتمثل بوضع حجر الأساس لمشروع محطة كهرباء الشمال الحرارية الذي ستساهم في دعم الكهرباء بواقع 1400 ميگاواط.



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