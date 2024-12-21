الحشد الشعبي يلاحق 4 ارهابيين في صلاح الدين

اعلن الحشد الشعبي، السبت، ملاحقة 4 ارهابيين شرق قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين.

وذكر اعلام الحشد في بيان ان "قوة من اللواء التاسع ضمن قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة للحشد الشعبي، تمكنت من رصد 4 إرهابيين يستقلون دراجتين ناريتين في منطقة الملح شرق قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين".

واضاف ان "ذلك جاء خلال عملية استطلاع أمني في منطقة الملح، حيث تمكنت القوة من رصد ومتابعة دراجتين ناريتين تقلان أربعة من عناصر فلول “داعش” الإرهابي"، موضحا انه "جرى التعامل مع الهدف على الفور، مما أجبر الإرهابيين على الفرار باتجاه منطقة العيث، وماتزال العملية مستمرة لتعقبهم وتأمين المنطقة"