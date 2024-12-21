القبض على متهم مطلوب بجريمة الإرهاب في بغداد

القت شرطة بغداد الرصافة القبض على متهم مطلوب بجريمة الإرهاب.

وذكرت قيادة شرطة بغداد في بيان:" ان مفارز فوج طوارئ بغداد الرصافة الأول بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى إلقت القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة القانونية (٤ / إرهاب)، مبينة ان عملية القبض تمت بعد ورود معلومات تفيد بتواجد المتهم ضمن منطقة الكم، ليتم تشكيل فريق عمل والتوجه إلى مكان تواجده والقبض عليه، وتسليمه إلى الجهات المختصة أصوليا"