القبض على متهم مطلوب بجريمة الإرهاب في بغداد

القت شرطة بغداد الرصافة القبض على متهم مطلوب بجريمة الإرهاب.
وذكرت قيادة شرطة بغداد في بيان:" ان مفارز فوج طوارئ بغداد الرصافة الأول بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى إلقت القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة القانونية (٤ / إرهاب)، مبينة ان عملية القبض تمت بعد ورود معلومات تفيد بتواجد المتهم ضمن منطقة الكم، ليتم تشكيل فريق عمل والتوجه إلى مكان تواجده والقبض عليه، وتسليمه إلى الجهات المختصة أصوليا"
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