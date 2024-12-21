وزير الداخلية :النصر كان حليف العراقيين بسبب التلاحم والوحدة الوطنية

أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري،اليوم السبت،أن النصر كان حليف العراقيين بسبب التلاحم والوحدة الوطنية.

وذكر بيان لوزارة الداخلية،أن الوزير حضر الاحتفال الذي نظمته دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية بالتزامن مع أيام النصر المبين في المسرح الوطني في بغداد، بحضور عدد من الشخصيات والقادة الأمنيين والضباط".

وأكد وزير الداخلية وفق البيان، أن العراقيين الأباة احتفلوا بنصرهم المؤزر على عصابات الإرهاب والتكفير الأعمى في سفر بطولي خالد أقل ما يوصف بأنه إعجاز بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وقد كان النصر حليف العراقيين بسبب التلاحم والوحدة الوطنية التي رسمت مآثر وبطولات قل نظيرها في التاريخ وأصبحت هذه الانتصارات دروساً عميقة في ميادين العلم والمعرفة الأكاديمية العسكرية".

واستذكر الوزير فتوى الحق "فتوى الجهاد الكفائي" لسماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) تلك الدعوة الشريفة التي قوبلت بالسمع والطاعة لرجال أباة على الضيم انبروا ولبوا نداء الحق".

وتخلل الاحتفال بحسب البيان كلمة لمدير دائرة العلاقات والإعلام وعدد من الفعاليات والنشاطات وعرض مسرحي، فضلاً عن معرض تشكيلي