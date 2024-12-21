السوداني وبافل طالباني يناقشان الرؤى المشتركة في مجمل الملفات والقضايا الوطنية

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني.

وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع في البلاد وأهمية دعم القوى السياسية للجهود الحكومية الخاصة بتنفيذ مستهدفات برنامجها، والمضي في تحقيق التنمية الشاملة للارتقاء بالواقعين الخدمي والاقتصادي.

كما تضمن اللقاء مناقشة الرؤى المشتركة في مجمل الملفات والقضايا الوطنية، وضرورة دعم الحوارات بين القوى الوطنية في إقليم كردستان العراق لتشكيل حكومة الإقليم، بعد نجاح تنظيم الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول الماضي، ومن أجل تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم الجديدة في مختلف القضايا الأمنية والسياسية والتنموية