السوداني: الحكومة العراقية تعمل على تقييم الأوضاع في سوريا

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (21 كانون الأول 2024)، أن الحكومة العراقية تعمل على تقييم الأوضاع في سوريا، مشيراً الى استعداد العراق للتعاون مع الدول الصديقة لتثبيت الاستقرار في المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "السوداني استقبل وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وخصوصاً في الجوانب الأمنية، وبما يحقق المنفعة المتبادلة بين البلدين الصديقين".

وأشاد السوداني بحسب البيان بـ"الدور الإيطالي الذي قدم الدعم للعراق من خلال التحالف الدولي وبعثة الناتو"، مؤكداً "استعداد العراق للتعاون مع الدول الصديقة لتثبيت الاستقرار في المنطقة، لما له من تأثير على الأمن العالمي".

وشدد على "ضرورة تضافر الجهود والعمل على مساعدة السوريين على إدارة شؤون بلدهم، من دون أي تدخل يتجاوز على سيادة ووحدة الأراضي السورية"، موضحاً أن "الحكومة العراقية تعمل على تقييم الأوضاع في سوريا، من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بتطوراتها".

من جانبه، نقل كروسيتو لرئيس الوزراء "تحيات رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، وتطلعها لزيارة السوداني إلى إيطاليا"، مشيراً الى "رغبة بلاده في توسيع علاقاتها مع العراق، انطلاقاً من الشراكة والتعاون القائم بين البلدين، واستعدادها لدعم استقرار المنطقة".