وزير العدل يوجّه بالإسراع بإستكمال إجراءات أرشفة السجلات العقارية

أصدر وزير العدل خالد شواني، اليوم السبت، توجيهاً بالإسراع باستكمال إجراءات أرشفة السجلات العقارية ومتابعة عمل اللجان المشكلة لتدقيق الحسابات المالية، إذ ذكرت الوزارة في بيان لها، إنه "ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية لمتابعة عمل الدوائر العدلية، ترأس وزير العدل خالد شواني اجتماعًا ضم الكوادر الإدارية المتقدمة في دائرة التسجيل العقاري، تخلل الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المهمة التي تهدف إلى تطوير عمل الدائرة، وإيجاد الحلول للمعوقات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

وطبقًا لبيان الوزارة، وجّه الوزير "الإسراع في استكمال إجراءات أرشفة السجلات العقارية باستخدام أحدث الوسائل التقنية، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية بهدف الحفاظ على الأملاك العامة والخاصة من التلاعب والتزوير. كما وجه شواني بضرورة استكمال نصب كاميرات مراقبة في جميع المديريات وربطها بالدائرة العامة، تعزيزًا لمبدأ الشفافية والحد من الممارسات اللا قانونية، اضافة الى التأكيد على دائرة الضريبة برغبة الوزارة في فتح مكاتب لها في دوائر التسجيل العقاري مما يسهم في تقليل الروتين والسرعة في انجاز المعاملات العقارية" .

كما شدّد الوزير، على "أهمية متابعة عمل اللجان المشكلة لتدقيق الحسابات المالية، لما لذلك من دور في الحفاظ على المال العام، اضافة الى ضرورة تقديم تقارير دورية حول وضع الأبنية التابعة للدائرة وتطوير البنى التحتية في المديريات كافة، بما ينسجم مع خطة الوزارة الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات، مكافحة الفساد، وتطوير البنى التحتية للدوائر العدلية".