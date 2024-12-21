الخارجية العراقية تعبّر عن ادانتها الشديدة لحادثة الدهس في سوق عيد الميلاد بألمانيا

صرّحت وزارة خارجية جمهورية العراق اليوم السبت عن "ادانتها الشديدة" لحادثة الدهس في سوق عيد الميلاد بألمانيا والتي وصفه بـ"الأليمة"، مشددا على موقفه ضد "العنف والتطرف"، إذ ذكرت الوزارة في بيانها، انها "تعرب عن إدانتها الشديدة لحادثة الدهس الأليمة التي وقعت في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغدبورغ في ألمانيا، وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين".

وأكدت الوزارة "تضامنها الكامل مع حكومة وشعب ألمانيا الصديق في مواجهة هذا الحادث المأساوي، وتشدد على موقف العراق الثابت في رفض العنف والتطرف بجميع أشكاله وصوره"، معربة عن "خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

فيما كشفت التقارير الألمانية ان منفذ حادثة الدهس هو طبيب سعودي مقيم في المانيا منذ 20 عاما، كما انه "ملحد" وان عمليته لا تقف وراءها دوافع دينية متطرفة، بل موقف سلبي متخذه من الحكومة الألمانية ضد المهاجرين وعلميات اللجوء!