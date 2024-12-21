حالة الطقس في البلاد: كتلة باردة مع بدء انتهاء حالة تأثير المنخفض الجوي والامطار

توضّح خرائط الطقس، الى دخول كتلة باردة مع بدء انتهاء حالة تأثير المنخفض الجوي والامطار التي يشهدها العراق خلال الـ24 ساعة الماضية، فبحسب التوقعات الجوية، فإن "الكتلة الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي تقف على مشارف مناطق الجنوب في مقدمتها سحب ممطرة والتي ستنتهي خلال ساعات، نتيجة دخول جبهة المنخفض سريعاً، فيما تدور السحب عكس عقارب الساعة في مناطق الشمال نتيجة دخول المنخفض الجوي أجواء البلاد وتنتهي التأثيرات تمامآ اليوم السبت مع نشاط الرياح الشمالية الغربية وانخفاض واضح في الحرارة".

وتساعد جبهة المنخفض الباردة مع دخولها أجواء البلاد، على استقرار الأجواء في المنطقة الغربية تليها مناطق واسعة من وسط البلاد تنتهي معها فرص الأمطار، عدا مناطق محدودة خصوصاً ديالى وواسط، أما مناطق الشمال تستمر فيها فرص الأمطار وتساقط الثلوج في المرتفعات الجبلية وتستقر خلال الساعات القادمة.

في حين تحولت الرياح إلى شمالية غربية في المنطقة الغربية تليها بادية الجنوب لتستقر الرياح الشمالية الغربية اليوم السبت في معظم المناطق مع نشاط محدود للرياح في الجنوب، أما درجات الحرارة فمن المتوقع انخفاضها عدة درجات لتعود الأجواء الباردة في اليومين القادمين ثم ترتفع مجدداً.