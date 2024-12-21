بحفل تأبيني مهيب.. هيئة سفير النور تحيي شهادة سيد المقاومة

أقامت هيئة سفير النور، اليوم الجمعة، على قاعة المسرح الوطني، حفلا تابينيا خاصا باستشهاد سيد المقاومة الشهيد السيد حسن نصر الله، وصفه رئيس الهيئة علي نبيل الحسني "رسالة عرفان وامتنان للقادة الشهداء، وتخليد لرمز المقاومة، وترسيخ لنهجه الحسيني والانساني، وفخر بانتصاراته".

وشارك في الحفل التابيني رئيس البرلمان محمود المشهداني، وممثلين عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس القضاء الاعلى، والشيخ همام حمودي رئيس المجلس الاعلى، وعدد كبير من أعضاء البرلمان، والقادة الامنيين بوزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، ورموز سياسية وعشائرية واكاديمية وثقافية، فضلا عن ممثل حزب الله اللبناني دكتور ايهاب حميده.

ووقف المتحدثون في كلماتهم على مسيرة السيد حسن نصر الله، وشجاعته، وثباته، وحكمته، وقوة إرادته وتحديه للكيان الصهيوني، واصفين نهجه المقاوم بأنه مدرسة يجب أن يستلهم منها الأجيال روح التحدي والمواجهة والتضحية، مشيرين إلى أن الانتصارات التي حققها هي انتصار للأمة جمعاء، وللانسانية والأحرار في كل العالم، وللحق على الباطل والظلم وثقافة الابادة والتهجير والتدمير، منوهين إلى ان طوفان الأقصى فتح الطريق إلى نهاية الاحتلال الصهيوني، وان الزمن القادم هو زمن نصر الله وجيل نصر الله.