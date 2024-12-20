العراق يؤكد دعمه لوحدة ليبيا وتعزيز امنها واستقرارها

اكد العراق دعمه لوحدة ليبيا وتعزيز امنها واستقرارها .

وذكرت وزارة الخارجية في بيان :" ان القائم بالاعمال المؤقت لسفارة العراق في طرابلس احمد الصحاف، التقى مع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية ، على هامش افتتاح اعمال منتدى الاتصال الحكومي بطرابلس".

واضافت :" ان الصحاف نقل تحايا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، معرباً عن موقف العراق الداعم إلى وحدة دولة ليبيا الشقيقة وتعزيز أمنها واستقرارها، ومباركة حكومة العراق للأنشطة والفعاليات التي تعقد في طرابلس والتي تهدف للمزيد من الاستقطاب الإيجابي والمتوازن لتعزيز دور ليبيا، وإبداء الصورة التي تعكس الاستقرار"