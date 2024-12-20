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مكتب المرجع الديني الكبير السيد علي السيستاني يباشر بتوزيع المساعدات للنازحين السوريين في لبنان (صور)


أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الجمعة، المباشرة بتوزيع مساعدة القسائم الغذائية للعوائل النازحة من سوريا إلى لبنان جراء الأحداث الأخيرة.

وذكر مكتب سماحة السيد السيستاني في لبنان إنه "بالتزامن مع تقديم المساعدات المادية لأغلب العوائل المتعففة الكريمة المقيمة في مراكز النزوح في لبنان جراء الاعتداءات الصهيونية والتي شملت عشرات الآلاف منها، يتقدم مكتب سماحة السيد السيستاني دام ظله في لبنان بمبادرة جديدة وهي مساعدة مرضى النازحين على الأراضي اللبنانية كافة الذين يحتاجون إلى عمل طبي في المستشفيات".

وأضاف، أنه "سيعلن عن استمارة الكترونية يملأها المريض الذي يريد الاستفادة من هذه المساهمة عبر الهاتف الجوال".

التوزيع بدأ من بلدة القصر (الواقعة على الحدود اللبنانية السورية) ومدينة الهرمل وبيروت وستشمل مدينة بعلبك وأقضيتها وزحلة وبلداتها لتغطي كافة العوائل الكريمة النازحة المتواجدة على كافة الأراضي اللبنانية.

 

 

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مكتب المرجع الديني الكبير السيد علي السيستاني يباشر بتوزيع المساعدات للنازحين السوريين في لبنان (صور)
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