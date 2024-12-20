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القبض على عناصر من "داعش" الارهابي أحدهم ناقل رئيسي للأسلحة في كركوك


أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على سبعة عناصر من عصابات داعش الارهابية في كركوك.

وقالت المديرية في بيان انه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة على تكثيف الجهود الاستخبارية والقضاء على الإرهاب ومنابعه، نفذ ابطال مديرية الاستخبارات العسكرية عدة عمليات نوعية حيث أسفرت عن إلقاء القبض على ( 7 ) ارهابيين مطلوبين للقضاء العراقي وفق احكام المادة ( 4 / ارهاب ) في منطقتي العدالة و 1 حزيران بمحافظة كركوك ".

وأضافت: "والذين كانوا ينتمون ويعملون في صفوف تنظيم داعش الارهابي وكان احدهم يعمل بصفة ناقل رئيسي للأشخاص والأسلحة والتجهيزات والمواد اللوجستية ، حيث جاءت هذه العمليات وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الثامنة ، وقد تم تسليمهم إلى الجهات المعنية ميدانياً وأصولياً".

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القبض على عناصر من "داعش" الارهابي أحدهم ناقل رئيسي للأسلحة في كركوك
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