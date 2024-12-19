رئيس الوزراء: نرصد تحركات لداعش وبدأنا بعمليات مشتركة مع الأردن والتحالف الدولي

قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اننا نرصد تحركات لداعش وبدأنا بعمليات مشتركة مع الأردن والتحالف الدولي.

وقال رئيس الوزراء في تصريح متلفز: حريصون على وحدة وسلامة الأراضي السورية واحترام إرادة الشعب السوري. وتابع رئيس الوزراء: مستعدون لدعم عملية سياسية شاملة في سوريا بدون التدخل كما لا نريد الآخرين بالتدخل في الشأن السوري.

واكد رئيس الوزراء: ان العراق تحرك ضمن المنطقة وقاد جهداً دبلوماسياً في سبيل الاتفاق على المبادئ العامة الخاصة بالشأن السوري. واوضح : قدمنا ورقة عراقية في اجتماع العقبة تتضمن المبادئ الأساسية لاستقرار سوريا وقيام عملية سياسية.

وأضاف السوداني نأمل من الإدارة السورية أن تعي قلق الدول العربية والأقليمية وأن تعطي ضمانات ومؤشرات إيجابية.

واكد رئيس الوزراء:ان الظروف السورية تشبه الوضع العراقي في 2003 وهذا ما يحتم علينا إعطاء النصائح لعدم الوقوع بالأخطاء التي وقعنا بها. واشار السوداني الى ان بعثتنا الدبلوماسية باشرت مهامها في دمشق