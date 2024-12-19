مصدر: طيف سامي تمنع التصريح الصحفي عن وكيل وزارة المالية ريباز حملان

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، عن منع وكيل وزارة المالية ريباز حملان من الادلاء بالتصريح الصحفي.

وقال المصدر إن "وزيرة المالية طيف سامي منعت التصريح الصحفي عن وكيل الوزارة ريباز حملان، دون معرفة الأسباب".

يشار الى أن ريباز حملان كان وزيراً للمالية والاقتصاد في حكومة كردستان 2014-2018 عن حركة التغيير، لكن بعد وفاة المنسق العام لحركة التغيير نوشيروان مصطفى عام 2017، انشق حملان عن الحركة وانضم إلى صفوف الحزب الديمقراطي الكردستاني،

وكان خلال الحكومة الأخيرة في كردستان مستشار رئيس الحكومة مسرور بارزاني للشؤون الاقتصادية ولكن منذ شهر تقريبا أصبح وكيل وزارة المالية العراقية مكان الوكيل السابق مسعود حيدر.