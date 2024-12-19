الأخبار

كتائب حزب الله تبارك للحوثيين استهداف الصهاينة في يافا المحتلة


باركت كتائب حزب الله، الخميس، للقوات المسلحة اليمنية (الحوثيون)، بقصفها الصهاينة في مدينة يافا المحتلة.

وذكر بيان للكتائب "نبارك لأخوتنا في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف العدوِ الصهيوني في يافا المحتلة".

واضاف ان "العدو الصهيوني المدعوم أمريكيا لم يتوانَ في اقتراف جرائم الحرب والابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، بل ويضيف إلى سجله الإجرامي، ارتكابه عمليات تخريب البنى التحتية وقصف المنشآت المدنية في صنعاء والحديدة".

وبين ان "الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوأمريكي بحق الأبرياء لا يمكن للشعوب الحرة نسيانها مهما طالت الدهور، وإنْ عاجلا أم آجلا سيقتص منهم الأحرار، لأن ديدن جبهة الحق هو الصمود والإصرار على استرداد الحقوق مهما بلغت التضحيات".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مصدر: طيف سامي تمنع التصريح الصحفي عن وكيل وزارة المالية ريباز حملان
كتائب حزب الله تبارك للحوثيين استهداف الصهاينة في يافا المحتلة
مفوضية الانتخابات تخاطب وزارة المالية لصرف مكافأة موظفي الاقتراع
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن مستقبل الفصائل المسلحة المتواجدة في سوريا والسيناريو المتوقع
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن كواليس إقصاء الرئيس السوري والدول المشاركة في الأحداث الاخيرة
خلال لقائه برؤساء البعثات الدبلوماسية.... السوداني يؤكد على جهوزية القوات العراقية والاقتدار الأمني والاستخباري
النائب حسين مؤنس: الحكومة والتجاذبات السياسية تتحمل مسؤولية تأخر إقرار الموازنة
جنايات كربلاء تدين رجل زوّر "اختام مجلس القضاء الأعلى"
ضبط عجلة محورة وإلقاء القبض على سائقها في كركوك
وزير الداخلية يبحث مع قائد بعثة الناتو في العراق جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك