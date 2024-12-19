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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن مستقبل الفصائل المسلحة المتواجدة في سوريا والسيناريو المتوقع
وكالة انباء براثا
102
2024-12-19
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