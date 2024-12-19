جنايات كربلاء تدين رجل زوّر "اختام مجلس القضاء الأعلى"

أصدرت محكمة جنايات كربلاء، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدان ضبط بحوزته اختام مزورة منسوبة إلى مجلس القضاء الأعلى.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، أن "المدان ضبط بحوزته اختام مصطنعة قسم منها منسوبة إلى بعض المحاكم والقضاة مع نماذج قرارات، فضلا عن اختام مـــــزورة تعود لشركات ومكتب بيع عقارات".

وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 275 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه".