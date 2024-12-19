اعلنت وزارة الداخلية عن ضبط عجلة محورة وإلقاء القبض على سائقها في كركوك.

وذكرت الوزارة في بيان:" انه بمتابعة من مدير عام شرطة الطاقة اللواء الركن ظافر نظمي جمال، ضبطت مفارز شعبة سيطرات اللواء الاول سيطرة (كركوك - السليمانية) في كركوك، عجلة نوع (صهريج) محورة بطريقة مبتكرة عبر وضع قاطع داخل الخزان النفطي إضافة إلى تركيب (مفتاح ) تفريغ محلي الصنع ، حيث تم كشفها من قبل منتسبي السيطرة كما جرى القاء القبض على سائقها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه والعجلة تمهيداً لعرض الموضوع على قاضي التحقيق المختص".