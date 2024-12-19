وزير الداخلية يبحث مع قائد بعثة الناتو في العراق جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

بحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري مع قائد بعثة الناتو في العراق الجنرال لوكاس شرورز، جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وذكر بيان للوزارة :" انه جرى خلال اللقاء بحث جهود حلف الناتو ودوره في التعاون المستمر، كما تمت مناقشة سبل تطوير التنسيق بجميع الأطر المتفق عليها، خاصة بما يتعلق بعمل وزارة الداخلية العراقية.

وأشاد الوزير بجهود بعثة الناتو في العراق، مؤكداً أن وزارة الداخلية مستعدة لتقديم جميع التسهيلات التي تصب في مصلحة البلد.

من جانبه، ثمن قائد بعثة حلف الناتو العمل الأمني الذي تقوم به وزارة الداخلية وحرصها على تطوير الإمكانيات والمهارات