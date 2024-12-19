الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية: القبض على هارب قتل ضابطا في محافظة ذي قار

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، إلقاء القبض على المتهم بقتل العميد علي الحلفي في محافظة ذي قار.

وقالت الوكالة في بيان لها إنه" بعملية نوعية مستندة الى معلومات استخبارية دقيقة وبالتعاون مع شرطة محافظة ذي قار، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب القبض على المتهم بمقـتل العميد (علي الحلفي) وفق مذكرة قبض قضائية أصولية وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهـاب".

وأشارت الوكالة إلى، أنه" تمت إحالة المتهم إلى الجهات التحقيقية المختصة لينال جزاءه العادل.