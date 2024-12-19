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أمين عام المجلس الوطني في كركوك يكشف أسباب مشاجرة كركوك: سلوك حماية المحافظ يجب أن يكون منضبطا


كشف أمين عام المجلس الوطني في كركوك حاتم الطائي، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، أسباب المشاجرة التي حصلت بين حمايتي محافظ كركوك ريبوار طه، ورئيس مجلس المحافظة محمد الحافظ.

وقال الطائي في حديث صحفي إن "السبب الرئيسي هو أن حماية المحافظ والمحافظة هي قوة غير مرتبطة بالأجهزة الأمنية الاتحادية"، مؤكدا أن "هذا أمر خاطئ".

وأضاف أن "من حق المحافظ وأي مسؤول أن يجلب قوة معه، ومن أقاربه، لكن شرط أن تكون هذه القوة منضبطة السلوك، ومسجلة في الأجهزة الأجهزة الأمنية الاتحادية".

وأشار إلى أنه "حصل تعدي على رئيس مجلس المحافظة من قبل القوة المكلفة بحماية المحافظة، وحصل نوع من الإهانة"، منوها إلى أن "هذا غير مقبول، فسلوك القوة يجب أن يكون منضبطا".

وكان مصدر أمني، أفاد، امس الأربعاء (18 كانون الأول 2024)، بأن اشتباكات مسلحة دارت داخل مبنى محافظة كركوك، وسط حالة من التوتر الأمني.

وقال المصدر إن "اشتباكات مسلحة داخل مبنى محافظة كركوك بين حماية المحافظ ريبوار طه وحماية رئيس المجلس محمد الحافظ"، مبيناً أن "قائد شرطة كركوك وصل إلى المكان رفقة قوة أمنية كبيرة، حيث تم إخلاء مبنى المحافظة وإخراج جميع الموظفين".

 وأضاف أن "الشجار انتهى بعد وصول قائد الشرطة"، موضحا انه "تم فتح تحقيق بالحادث ولا توجد إصابات بين المشتبكين".

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