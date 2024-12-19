رئيسا مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية يؤكدان اهمية الالتزام بأحكام الدستور

اكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، ورئيس المحكمة الاتحادية، جاسم محمد عبود، اليوم الخميس، اهمية الالتزام بأحكام الدستور.

وذكر بيان للمحكمة الاتحادية العليا أن "رئيس المحكمة الاتحادية العليا، جاسم محمد عبود، التقى في مكتبه ببغداد، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان".

وشددا خلال اللقاء على أن "القضاء العراقي أدى دوراً مهماً في فرض سيادة القانون، والحفاظ على التجربة الديمقراطية ووجوب العمل من اجل سيادة القانون واعتبار الشعب هو مصدر السلطات وشرعيتها ووجوب الالتزام بأحكام الدستور في ما يتعلق بجميع الحقوق الأساسية للشعب العراقي المنصوص عليها في الدستور"./