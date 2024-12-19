"لم يتبق الا القليل".. بغداد تعطي الضوء الأخضر بعودة 1900 جندي سوري الى بلادهم

أكد مصدر مطلع، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، أن بغداد أعطت الضوء الأخضر بعودة 1900 جندي سوري الى بلدهم، مشيراً الى أن الامر تم عبر معبر القائم وبشكل طوعي.

وقال المصدر ان "بغداد أعطت الضوء الاخضر بعودة اكثر من 1900 جندي سوري الى بلادهم عبر معبر القائم غرب العراق، استجابة لمطالبهم المتكررة في الأيام الأخيرة بعدما تبددت هواجسهم خاصة وانهم تواصلوا مع ذويهم وشعروا بانهم في مأمن اذا ما عادوا".

واضاف ان "العودة كانت طوعية ولم تفرض ضغوط على أيا منهم"، لافتا الى ان "ما تبقى منهم عدد محدود جدا وجاءت لان لديهم هواجس قلق وبعضم ينتمي الى عناوين امنية والبعض الاخر فضل البقاء لأنه يريد الانتقال الى بلد ثالث بناءً على رغبة ذويه".

وأوضح أن "عملية عودة الجنود جرت وفق مسارات محددة مع تدوين اسماء من جرى تسليمهم للجانب السوري لإخلاء المسؤولية"، مؤكدا ان "اعادة فتح المعبر جرى بشكل مؤقت خلال عملية عبور الجنود".

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق، بأن السلطات العراقية أعادت 1950 جنديا وضابطا من الجيش السوري إلى بلادهم، مشيراً الى أن الجنود جرى تسليمهم الى إدارة العمليات المشتركة في سوريا عبر معبر القائم.