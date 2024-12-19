وزير الخارجية: الاوضاع في سوريا تتسم بالتعقيد مع سيطرة جماعات مسلحة على مناطق متعددة

اكد وزير الخارجية فؤاد حسين :" ان الاوضاع في سوريا تتسم بالتعقيد مع سيطرة جماعات مسلحة مختلفة على مناطق متعددة".

وقال في اتصال هاتفي مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش :" ان تنظيم داعش بدأ باعادة تنظيم صفوفه ، مستغلاً الفوضى الناجمة عن انهيار الجيش السوري وانسحاب قوات سوريا الديمقراطية الى شرق نهر الفرات".

وذكرت وزارة الخارجية في بيان :" ان الأمين العام للامم المتحدة، انطونيو غوتيريش،اجرى اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء ، تناول فيه الطرفان تطورات الأوضاع في المنطقة، خصوصاً في سوريا".

واكد الأمين العام :" ان الأمم المتحدة، من خلال ممثلها الخاص في سوريا، تتابع بشكل مستمر الأوضاع والمشاكل هناك".

واوضح :" أن ممثل الأمين العام قام بزيارة إلى دمشق واجتمع مع عدة أطراف، مشدداً على أهمية تقديم الدعم للشعب السوري".