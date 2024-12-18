سابقة خطيرة.. عودة عناصر بارزة في التنظيم الاجرامي الى الانبار

تفاجأ سكان محليون في محافظة الانبار اليوم الاربعاء، بعودة عناصر بارزة في التنظيم الاجرامي الى مناطق سكناهم في الانبار .

وقال الشيخ رائد عبد الدليمي احد شيوخ ووجهاء الفلوجة في تصريح ل / المعلومة/، ان " عدد من عناصر التنظيم الاجرامي عادوا الى مناطق سكناهم في الانبار رغم انهم مطلوبين ومتورطين بعمليات استهداف القوات الامنية وصادر بحقهم اوامر اعتقال وفق المادة 4/ ارهاب وهنالك تخوف من ان قانون العفو العام سيمهد الطريق امام عودة المجاميع الارهابية بحجج واهية وبضغط من جهات متنفذة ".

واضاف الدليمي ان" سكان محليون تفاجأوا بإطلاق سراح عناصر بارزة في التنظيم الاجرامي وعودتهم الى مناطق سكناهم بعد اسقاط كافة التهم الموجه ضدهم بحجة المخبر السري وعدم وجود ادلة تثبت تورطهم بالعمليات ارهابية "،مبينا ان" الارهابيين المطلق سراحهم يتنقلون داخل مدن الانبار بحرية تامة وسط انباء تفيد بشمول قيادات من التنظيم الاجرامي بقانون العفو العام ".

وتابعت ،ان" القيادات الامنية مطالبة بالتحري والتدقيق عن المطلق سراحهم من التنظيم الاجرامي وزجهم في السجون ومحاسبة الجهة التي تقف وراء تسهيل مهمة عودتهم الى مناطق سكناهم ".