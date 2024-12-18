الأوضاع لن تتغير.. سياسي كردي: الإقليم ليس ضمن أولويات ترامب

علق الباحث في الشأن السياسي الكردي لقمان حسين، اليوم الأربعاء (18 كانون الأول 2024)، على احتمالية تغيير نظرة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب إزاء الأحزاب الكردية أو الوضع السياسي في الإقليم.

وقال حسين في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الإقليم ليس مهما بدرجة كبيرة بالنسبة للإدارة الأمريكية الجديدة وتحديدا الرئيس الجديد دونالد ترامب، فالإقليم جزء من أحداث المنطقة ومتأثر بتأثيرات المنطقة الإقليمية ومتغيراتها، وبالتالي أمريكيا وتحديدا ترامب لا يهتم كثيرا بهذه البقعة الجغرافية".

وأضاف أنه "من الممكن أن يكون الإقليم جزء من تغيرات قد تحصل في العراق، ولكن بالعموم فإن أغلب الأحزاب الكردية هي صديقة لأمريكيا، وربما يحصل عليها ضغط بسيط لتغيير نظرتها وتحالفاتها في المنطقة".

وأشار حسين إلى أن "أمريكا يجب ألا يعول عليها أحد، لان سياستها غير ثابتة وهي تتبع مصالحها واستراتيجيتها العامة وبعيدة المدى"، لافتاً الى أن "كردستان ليست جزءاً من مصالحها الا بمجال محاربة الإرهاب، وربما من المهم أن يبقى عامل استقرار في المنطقة".

وسيتولى ترامب مهماته رئيساً لأمريكا في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، ومنذ فوزه بالانتخابات الرئاسية يطلق بين الحين والأخر تصريحات مثيرة حول التطورات التي تشهدها المنطقة، ومن بينها أنه إذا لم يطلق سراح المحتجزين في غزة قبل تنصيبه فسيكون هناك "جحيم" في الشرق الأوسط، على حد قوله.