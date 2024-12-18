فريق من وزارة التربية يسترد أكثر من 500 مليون دينار عراقي ويعيدها الى خزينة الدولة

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء (18 كانون الأول 2024)، استرداد أكثر من 500 مليون دينار عراقي وإعادتها الى خزينة الدولة.

وقالت الوزارة في بيان إن "الفريق الوزاري تمكن من استرداد مبلغ قدره (544,989,753) دينار عراقي من مهدري المال العام خلال العام الحالي وإعادته الى خزينة الدولة".

وأضافت أن "العملية جاءت بعد التدقيق والرقابة والتحقيق بعمل وأداء المديريات العامة للتربية في محافظات العراق، تحت إشراف وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري الذي صادق بدوره على محاضر التحقيق".

وأشارت الوزارة إلى أنها "اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين بهدر هذه الأموال، كما اتخذت العقوبات الإدارية والقضائية حسب ما نص عليه القانون".