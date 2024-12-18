العراق يكشف عن مصير الجنود السوريين الذين لجأوا اليه

كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، عن مصير الجنود السوريين الذين لجأوا اليه.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي في تصريح فيديو نشرته الوكالة الرسمية ان "الحدود العراقية محصنة وآمنة تماماً"، مبينا أن "المنافذ مع الجانب السوري محكمة بشكل تام".

وأضاف، "لن نسمح بدخول إرهابي داخل أراضينا"، مشيرا إلى أن "الإجراءات ذاهبة باتجاه إعادة الجنود السوريين المتواجدين في العراق إلى بلادهم".