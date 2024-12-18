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السوداني يوجّه المستشارين بعدم الاجتهاد في التصريحات الصحفية


وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، (18 كانون الأول 2024)، المستشارين له بعدم الاجتهاد في التصريحات الصحفية".

وقال المكتب الاعلامي للسوداني، في بيان ان الاخير "وجه المستشارين بعدم الاجتهاد في التصريحات الصحفية بشكل يخالف السياقات العامة لإدارة الدولة، من خلال الإدلاء بآراء شخصية لا تمثل الحكومة، وأن لا يظهروا أو يصرحوا لوسائل الإعلام إلَّا بموافقة رسمية".

وأضاف البيان ان السوداني "قد خُيَّر جميع المستشارين، بين الاستمرار بالعمل الرسمي، أو التنازل عن مناصبهم ومواقعهم الاستشارية، وبالتالي تكون لهم حرية الإدلاء بالتصريحات التي تعبر عن آرائهم الشخصية".

يشار الى ان توجيه السوداني جاء عقب تصريح مثير للجدل أدلى به مستشاره (ابراهيم الصميدعي) بشأن الفصائل المسلحة في العراق، وقال فيه: "إن لم تستجب الفصائل للشروط الأمريكية وتحل نفسها فسيفرض عليهم هذا الأمر بالقوة".

كما أضاف الصميدعي، ان "العراق سائر بتطبيع العلاقات مع (سوريا الجديدة)".

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السوداني يوجّه المستشارين بعدم الاجتهاد في التصريحات الصحفية
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