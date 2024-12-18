السوداني يعود إلى بغداد بعد زيارة للسعودية

عاد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء، (18 كانون الأول 2024)، إلى العاصمة بغداد بعد زيارة قصيرة إلى السعودية التقى خلالها وليّ العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وكان السوداني قد وصل بوقت سابق اليوم الى السعودية، والتقى ولي عهدها بالمخيم الشتوي بمدينة العلا.

وجرى خلال اللقاء بحسب وكالة الانباء السعودية (واس)، استعراض أوجه العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار.